Zonnepanelen wekten in juli recordhoeveelheid stroom op: tot 15 procent van alle elektriciteit

Aantal voetgan­gers dat sterft in de bebouwde kom verdubbeld: "Maak van 30 km/u de norm"

Vorig jaar zijn in Vlaanderen in de bebouwde kom 32 voetgangers overleden. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2018, schrijft De Zondag. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit), die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters, roept op om van dertig kilometer per uur de norm te maken.

31 juli