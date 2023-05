Zonnepanelen op je dak zijn makkelijk te hacken en dat kan nare gevolgen hebben. Dit kan je doen

Luchtbeel­den tonen verwoes­ting van hevige natuur­brand op Hoge Venen

De brandweer heeft luchtbeelden vrijgegeven van de schade die de hevige natuurbrand op de Hoge Venen heeft aangericht. Op de foto's zijn zwartgeblakerde gebieden te zien, waar de bodem helemaal in de as is gelegd. De meeste bomen staan wel nog overeind en zijn zelfs nog groen.