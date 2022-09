Zonnepanelen op één op drie schooldaken

Van de 4.087 scholen in Vlaanderen beschikken er momenteel 1.340 of 32,8 procent over zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) die Loes Vandromme heeft opgevraagd. In totaal gaat het om een oppervlakte van ruim 228.000 vierkante meter of omgerekend ruim 45 voetbalvelden aan zonnepanelen. “Er is zeker nog marge”, zegt Vandromme.