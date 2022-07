Zonnebloemolie massaal vervangen door koolzaadolie in voedingsproducten

Voedingsbedrijven hebben het ingrediënt zonnebloemolie massaal vervangen door koolzaadolie, zo verklaarde de FOD Economie in de marge van de Landbouwbeurs in Libramont. Door de oorlog in Oekraïne ontstond er een tekort aan zonnebloemolie, een belangrijk ingrediënt in heel wat bewerkte voedingsproducten. Er werd vooral overgeschakeld op koolzaadolie, zo blijkt nu, en in veel mindere mate op koolzaadlecithine, sojalecithine of palmolie.

Bedrijven die konden, hebben ook hun etikettering aangepast, maar dat is zeker nog niet bij elk bedrijf het geval. De FOD Economie heeft sinds 3 mei een uitzonderingsprocedure voorzien voor zonnebloemolie, die geldt voor zes maanden. Bedrijven mogen hun producten blijven verkopen zonder het etiket aan te passen, op voorwaarde dat ze de klant op een alternatieve manier informeren (over de vervanging van zonnebloemolie). De voedingsbedrijven moeten ook aangifte doen bij de FOD Economie via een speciaal platform.

Zaterdag luidde het dat deze uitzonderingsmaatregel “heel waarschijnlijk” zal verlengd worden na 3 november. Er zijn dan wel positieve signalen over de zonnebloemoogst in Europa, het conflict in Oekraïne blijft nog altijd duren.

De FOD Economie sluit bovendien niet uit dat er nog uitzonderingsprocedures zullen komen voor andere producten. “We zien signalen in Duitsland en Nederland over een tekort aan maïszetmeel. En we maken ons ook zorgen over rood fruit, dat voor 80 procent uit Oekraïne komt”, verklaarde Henk De Pauw van de FOD Economie.

Federaal landbouwminister David Clarinval (MR) was zaterdag ook in Libramont aanwezig, waar hij terugblikte op de werking van de taskforce Oekraïne. Die werd na de Russische invasie eind februari opgericht, waarbij de verschillende actoren uit de voedingsketen (producenten, verwerkers, distributie) samengebracht werden. De taskforce formuleerde een reeks steunmaatregelen. “Ik denk niet dat die het allemaal zullen halen, we moeten redelijk blijven”, zei minister Clarinval zaterdag. “Maar ik ben optimistisch en denk dat sommige wel zullen goedgekeurd worden. Er zijn trouwens al maatregelen genomen, bijvoorbeeld op het vlak van energie.”