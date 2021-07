Zonder (juiste) coronadocumenten in vliegtuig? 250 euro boete: “Tijd van waarschuwen is voorbij”

2020 was recordjaar voor Europese fietsindu­strie

13 juli Niet alleen in België is er in coronajaar 2020 veel meer gefietst. In Europa werden vorig jaar 22 miljoen fietsen verkocht, het hoogste aantal in twintig jaar. De omzet steeg in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk met 40 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 18,3 miljard euro, meldt de Europese fietsersbond Conebi vandaag.