Zonder deze vrijwilligers raken de 450.000 spuitjes deze week niet gezet: “Vier op de vijf dagen ben ik van de partij, al moet ik daarvoor door weer en wind fietsen”

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. Dat we deze week meer dan 450.000 spuitjes kunnen zetten, is voor een groot deel te danken aan de vele vrijwilligers. Sommigen zijn zo enthousiast dat je hen haast moet tegenhouden of ze zouden er elke dag staan, zoals de 78-jarige Jozef in het Antwerpse Park Spoor Oost. “Ik heb toch tijd over” zegt hij, net als Niels (18), de jongste steward in dit centrum. Wie zijn de helpers elders? En wat is hun drijfveer? Vier portretten van zes mensen.