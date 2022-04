Zondag supermarktdag: winkels draaien tot 20% meer omzet dan vroeger

Zonnige paasdag met temperatu­ren tot 19 graden

Namiddag is het zonnig met vooral in het westen kans op enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen. In Laag-België kan het kwik klimmen tot 18, 19 of lokaal zelfs 20 graden.

