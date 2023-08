Zo’n 300 mensen trekken de straat op in Oupeye tijdens witte mars ter herdenking van doodgeschoten quadrijder

Agenten geviseerd op sociale media na dodelijk schietinci­dent in Oupeye, burgemees­ter duikt onder: twintiger aangehou­den voor intimida­tie

Een jonge twintiger is overgedragen aan het parket van Luik omdat hij een foto van een politieagent op sociale netwerken had geplaatst. Hij beweerde dat het die agent was die de quadrijder in Oupeye had doodgeschoten. De jongeman heeft zichzelf aangegeven bij de politie, meldt de rechtbank van Luik.