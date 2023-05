Zo’n 160 kilometer file op de Vlaamse wegen en dat is uitzonderlijk: dit moet je weten als je de baan op gaat tijdens hemelvaartsweekend

Avondspits begint woensdagmiddag al

Op de woensdag voor Hemelvaart is het traditioneel erg druk op de Belgische wegen. Ook deze keer lijkt het erop dat de avondspits één van de zwaarste van het jaar zal zijn. En dat is al vroeg op de dag begonnen. “Op dit moment, het middaguur, hebben we al meer file dan gebruikelijk. We verwachten dat het best pittig zal worden, bijvoorbeeld in de richting van de kust”, vertelt Bruyninckx in de studio van HLN LIVE. Tijdens de vroege namiddag is er sprake van zo’n 160 kilometer file, uitzonderlijk veel.

Volledig scherm Sinds woensdagnamiddag half drie schommelt de filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum rond de 160 kilometer file. © Vlaams Verkeerscentrum

Werven van west naar oost, met E313 in Wommelgem als flessenhals

Tijdens het hemelvaartsweekend zijn er drie grote werven op de snelwegen waar je rekening mee moet houden. De Kennedytunnel in Antwerpen zal gesloten zijn richting Nederland van donderdagavond om 21 uur tot zondagochtend op 8 uur. “Kom je via de E17 vanuit Gent, dan kan je niet rechtdoor de Kennedytunnel in, maar moet je een omleiding volgen via de R2 in de Antwerpse haven. Daar krijg je wel de Liefkenshoektunnel die gelukkig tolvrij zal zijn in de richting van Nederland”, legt de woordvoerder uit.

Verder naar het oosten ontstaat er een flessenhals op de E313 ter hoogte van Wommelgem. Daar moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één weghelft, van woensdagavond 20 uur tot maandagochtend 5 uur. “We raden aan om die omgeving te vermijden als dat kan”, zegt Bruyninckx bij HLN LIVE.

Tot slot wordt er gewerkt op het knooppunt Lummen. Van woensdagavond 23 uur tot maandagochtend 5 uur is de verbindingslus op de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Nederland afgesloten.

Drukte op zondag afhankelijk van het weer

De terugtocht op zondag brengt ook steeds veel autoverkeer op de snelwegen met zich mee. Dat zal zeker het geval zijn op de snelweg tussen de kust en Gent, maar ook op het oostelijke deel van de Brusselse Ring. “Het is afhankelijk van het weer wanneer de verkeersstroom volledig op gang komt. Als het prachtig weer is, dan blijven mensen iets langer hangen aan zee”, schat de woordvoerder van het Verkeerscentrum in.

Bruyninckx raadt ook aan om voor je vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te bekijken.