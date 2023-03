Zomeruur: wat betekent dat juist en wanneer schakelen we over?

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart schakelen we weer over op zomeruur. Wat betekent dat weer, en waarom doen we dat?

Wat houdt het in?

Om 2 uur ‘s ochtends wordt de klok een uur vooruit gedraaid. Dat betekent dus één uur minder slaap maar het blijft ‘s avonds wel langer licht.

Lees ook Het winteruur: zoveel kost één uur tijdsverschil je elke dag aan elektriciteit

Wanneer schakelen we over?

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart. Om 2 uur ‘s ochtends draaien we de klok een uur vooruit.

Waarom schakelen we over?

De zomer- en de wintertijd worden in België sinds 1977 toegepast. De belangrijkste reden was om energie te besparen: dankzij de zomertijd kunnen mensen ‘s avonds namelijk langer van het daglicht profiteren en is er dus geen elektrisch licht nodig. Tegenstanders wijzen echter op de verstoring van het bioritme.

Is dit enkel in België of ook in andere landen?

De zomer- en de wintertijd leidt in veel landen tot verwarring, want niet elk land schakelt op hetzelfde moment over, waardoor het een kluwen wordt. Volgens Vias Institute gebeuren er in de eerste week na de omschakeling naar de zomertijd ook meer ongevallen op de Vlaamse wegen.

In 2018 opperde de Europese Commissie om het verschil tussen het zomer- en winteruur af te schaffen. Volgens peilingen waren heel wat Europeanen voor dit idee te vinden, maar de lidstaten slaagden er niet in om overeen te komen welk uur van de twee te kiezen. Uiteindelijk werd besloten dat elk land zelf mag kiezen welke ‘klok’ ze afschaffen. In ons land moet de federale regering hierover nog een beslissing nemen.

Lees ook: