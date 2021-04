“Zomerscholen zijn een blijver, ook na coronacrisis”

Geert Molen­berghs: “Hoogste aantal besmettin­gen bij Brusselse jongeren tussen 10 en 19 jaar oud”

11:03 Incidenten zoals gisteren in het Ter Kamerenbos in Brussel, waar duizenden jongeren bijeen kwamen na een uit de hand gelopen aprilgrap, baren zorgen. Professor biostatistiek Geert Molenberghs wijst er in gesprek met HLN LIVE op dat het aantal besmettingen het hoogst is bij Brusselse jongeren, gevolgd door de veertigers en vijftigers. “Het virus kruipt van de ene generatie naar de andere”.