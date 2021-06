Zomer- en winteruur worden komende jaren dan toch nog niet afgeschaft

Zomer- of winteruur: wat is nu het beste? Zo ga je om met de overgang

30 maart Dit weekend is het weer zover: we mogen weer aan onze klok prutsen. Juist ja, de zomertijd gaat van start op zondag 29 maart. Er is al heel wat over te doen geweest en wetenschappers en de bevolking raken het maar niet eens: wat is nu het beste? Zomer- of wintertijd? Slaapexpert Johan Verbraecken en klinisch neuropsycholoog Esmée Verwijk leggen uit.