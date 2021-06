Zomer- en winteruur worden komende jaren dan toch nog niet afgeschaft: “Europa heeft andere katten te geselen”

Het parlement had tegen oktober 2021 om duidelijkheid gevraagd rond de tweejaarlijkse uurwissel. “De bevoegde Eurocommissaris was duidelijk: niets wijst erop dat de wetgeving rond de afschaffing van de wissel de komende jaren in werking zal treden”, aldus Vautmans in De Ochtend op Radio 1. “Het is dus niet de laatste keer dat we de zomertijd beleven.”