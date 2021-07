Zomer blijft zoek, al laat zon zich vandaag wel vaker zien. Morgen buien met mogelijk onweer

Het blijft nog even wachten op zomers weer. Vandaag/woensdag is het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken die in de namiddag hier en daar in het binnenland kunnen uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond zijn er nog een paar lokale buien, maar in vele streken is het droog met opklaringen. Vannacht wordt het licht of wisselend bewolkt en overwegend droog. Op het einde van de nacht kan er in het zuidoosten en mogelijk ook het centrum van het land een bui vallen. Hier en daar kunnen mistbanken ontstaan. De minima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Donderdag is het eerst gedeeltelijk bewolkt, in het oosten van het land zelfs tijdelijk zwaarbewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken en buien die in de namiddag in het binnenland gepaard kunnen gaan met onweer, vooral in het oosten van het land. Het onweer kan gepaard gaan met hagel. Aan zee wordt het na de middag zonnig. De maxima schommelen tussen 18 à 19 graden in de Hoge Ardennen en 23 of 24 graden in de Kempen.

Donderdagavond is er in het binnenland nog enige tijd kans op felle buien die aanvankelijk nog onweerachtig kunnen zijn. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog met meer opklaringen maar ook vorming van nevel, mist of laaghangende bewolking, bij minima tussen 8 en 13 graden.

Vrijdag begint met mooie opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een bui. Het blijft echter overwegend droog bij maxima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt en trekt een storing over het land met regen en buien die onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden. Zondag wordt het rustiger en droger met opklaringen maar bij momenten ook nog vrij veel bewolking. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.