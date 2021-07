Zomer blijft zoek, al laat zon zich vandaag wel vaker zien. In de namiddag enkele plaatselijke buien met eventueel donderslag

Wat is er aan de hand met onze zomer? “Veel te vroeg om te spreken van een kwakkelzo­mer”

4 juli Tot half juli blijft het wisselvallig met (onweers)buien: 2021 lijkt niet de zomer te worden waar we allemaal naar hebben gesnakt, een zomer vol vrijheid met een stralende zon aan een staalblauwen hemel. “Het is veel te vroeg om over een kwakkelzomer te spreken”, zegt weerman Frank Deboosere. “Deze zomer blijft zogezegd wat kwakkelen, maar in feite is dat een typisch Belgisch fenomeen zoals we het vroeger wel vaker hebben gekend.”