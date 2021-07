Zoektocht naar door riolering opgeslokte man gaat vandaag voort: “Vermoedelijk is hij al in het kanaal terechtgekomen”

"Het beekje moet zondag iets hebben gehad van een snel stromende bergrivier", zegt Alain Remue, die gisteren ter plaatse was met zijn team van de Cel Vermiste Personen. Niemand heeft gezien hoe Emmanuel M. eergisteren in de vooravond in het water belandde. Sommigen hadden hun buurman nog gespot terwijl hij aan het snoeien was aan de voorkant van zijn huisje. Daar staan enkele bomen naast een garage en een houtstapel. Op dat moment was het éindelijk gestopt met regenen. Urenlang was het water met bakken uit de lucht gevallen. Sommige voorbijgangers zouden Emmanuel nog gezegd hebben dat hij gek was. Dat het écht geen weer was om er een hond door te jagen - laat staan om bomen te snoeien. Ze vonden het ook verontrustend dat het waterpeil in de beek zo snel was gestegen. Maar toen Emmanuel M. in het water viel, was er niemand in de buurt. Het is onduidelijk of hij tijdens het snoeien uit balans raakte of onwel werd en viel. Plots zag Emmanuels vrouw dat hij er gewoon niet meer was en enkel zijn ladder er nog lag. Emmanuel was weg. En zijn boomzaag ook. De ernst van de situatie was onmiddellijk duidelijk. In de straat daar stort het water zich van hogerop in de gemeente langs de al bij al smalle beek naar beneden. Via het ondergrondse riolenstelsel verdwijnt het enkele honderden meters verder in het kanaal Brussel-Charleroi.