Zoeken we nu 1, 2 of 3 miljard?

"We gaan de begrotingsbesprekingen niet in de krant voeren", zei Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert gisteren. Toch was het zijn eigen staatssecretaris voor Begroting die in een interview met 'Le Soir' de lat voor de al moeilijke begrotingspuzzel nog wat hoger legde. "De regering sprak in het regeerakkoord af dat ze elk jaar een budgettaire inspanning zou doen van minstens 0,2% van het bruto binnenlands product én een extra 0,2% zodra de economie aantrekt - en die groei zit mee. De economische groei is dit jaar ongeveer 5,7% en volgend jaar 3%", aldus De Bleeker. "Het is daarom wenselijk om een inspanning van 0,6% van het bruto binnenlands product (bbp) of ongeveer 3 miljard euro. De rentetarieven zullen niet altijd laag blijven." Op basis van de prognoses wordt het begrotingstekort trouwens geschat op 4,3% in 2022, meer dan 22 miljard.