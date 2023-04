“Zoeken naar speld in hooiberg”: nog vijf gevangenen die met slijpschijf ontsnapten op vrije voeten

Geen klacht, maar toch wordt onderzoek geopend naar Belgische investeer­ders van spookre­sort op Kaapverdië: “Ze doen gewoon voort op ander perceel”

De affiche op het raam belooft nog altijd het paradijs, maar plots verdween de website van het internet en bleef de telefoon onbeantwoord. Nochtans had de heisa over frauduleuze praktijken op de Kaapverdische Eilanden immokantoor Living on the Beach niet tegengehouden. “Er is een ander project, met dezelfde beloftes en dezelfde reclame. Ze deden gewoon verder”, klaagt een gedupeerde aan bij HLN.