“Zoeken naar speld in hooiberg”: nog vier gevangenen die met slijpschijf ontsnapten op vrije voeten

Defensie oefent scenario's rond bestrij­ding privémili­ties in Antwerpen

In en rond Antwerpen houdt Defensie deze week oefeningen rond het bestrijden van vijandige privémilities. Dinsdagavond en woensdag gebeurde dat op twee locaties van Katoen Natie in het havengebied, gisterenavond op de site van het shoppingcenter in Wijnegem, en deze ochtend is het Kinepoliscomplex in het noorden van Antwerpen aan de beurt.