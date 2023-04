Zoekactie in bos waar lichaam Britta Cloetens werd gevonden levert “nieuwe voorwerpen” op

De speurders zochten in het Bois du Plantis in Sorinnes naar nieuwe aanwijzingen, stoffelijke resten of persoonlijke voorwerpen van het slachtoffer. Er zijn enkele voorwerpen gevonden, meldt het parket. Waarover het precies gaat is niet bekend.

De jonge vrouw werd in 2011 vermoord door autoverkoper Tijl Teckmans nadat ze een garage in Wilrijk had bezocht. Teckmans bekende in de loop van het onderzoek dat hij Cloetens om het leven had gebracht, maar beweerde dat hij zich niet meer kon herinneren waar hij het lichaam precies had gedumpt. In 2015 werd hij veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar.