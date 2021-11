Zoë en Olivier fietsen, zeilen en kanoën vier jaar lang wereld rond: “Toen we vertrokken hadden we geen plan”

“We wisten vooraf enkel dat we actief en duurzaam wilden reizen, met een kleine ecologische voetafdruk. Omwille van het weer zijn we toen richting het zuiden vertrokken. Voor de rest hadden we geen plan”, stelt Van Herck.

In totaal legden de tortelduifjes 40.959 kilometer af per fiets, per zeilboot, per kano, te voet of op rolschaatsen. Ze reisden van Amsterdam via Spanje naar Zuid-Amerika, en zo verder naar Canada om uiteindelijk terug te keren richting Europa.

Daarbij werden ze soms niet gespaard door de weergoden. “Maar je moet het met elkaar zien op te lossen. Je moet doorzetten en flexibel zijn, dat maakt je net zo sterk. En hoe slecht je ervaring ook was, je leert er wel een les uit”, klinkt het.

Vooral de hulpvaardigheid van toevallige passanten zal hen bijblijven. “Mensen in Portugal hebben ons uitgenodigd en alles gegeven wat we wilden. Tot zelfs hun bed toe, zij sliepen op de grond in hun woonkamer”, halen ze herinneringen op. Het koppel wil vooral anderen inspireren om hun dromen na te jagen.