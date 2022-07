Zoals bij Borealis worden 23.000 werknemers in ons land uitgebuit: “Wie durft te klagen, wordt afgeranseld of bedreigd”

Prijsverho­gin­gen tot 43 procent voor Europese Amazon Pri­me-abonnemen­ten: wat zijn de gevolgen voor Belgische klanten?

Slecht nieuws voor abonnees van Amazon Prime. De techgigant verhoogde begin dit jaar al de abonnementsprijzen in de Verenigde Staten en nu is ook Europa aan de beurt. Vanaf 15 september gaat de kostprijs omhoog in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. De prijzen stijgen in sommige gevallen met wel 43 procent. Die beslissing zal ook gevolgen hebben voor Belgische klanten.

26 juli