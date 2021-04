Zo ziet vernieuwd testbeleid eruit: drie ‘verdedigingslinies’, inclusief zelftesten

“Een sterk en effectief testbeleid is naast de vaccinatiecampagne en de voorzorgsmaatregelen een essentiële sleutel om het coronavirus te verslaan”, aldus Steven Van Gucht. “Daarom versterken we naast de hoge capaciteit van de klassieke PCR-testen onze verdediging tegen de verspreiding van het coronavirus met herhaalde sneltesten binnen bedrijven en zelftesten die vanaf vandaag mogelijk verkrijgbaar zijn in de apotheek.”

1. DE KLASSIEKE PCR-TESTEN

De klassieke verdedigingslinie blijft de gekende PCR-test, die de testrichtlijnen volgt die zijn opgesteld door de RAG (Risk Assessment Group). “De laatste maanden hebben we de capaciteit van de PCR-testen in ons land aanzienlijk vergroot”, aldus Van Gucht. “Daardoor kunnen we snel en frequent testen met deze testen, die een grote betrouwbaarheid bieden en de meest effectieve tests blijven die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn.”

“De PCR-testen zijn ook bijzonder effectief voor het ontdekken van nieuwe varianten van het virus en het beperken van de verspreiding ervan.”

• Bij PCR-testen wordt gericht op mensen met symptomen en op hoogrisicocontacten. • PCR-testen worden uitgevoerd in speciale testcentra of bij de huisarts. • Een labo onderzoekt de stalen en stuurt binnen de 24 uur de uitslag op. • Mensen die positief testen, moeten zich onmiddellijk isoleren gedurende minstens 10 dagen. • Momenteel heeft België een capaciteit van 150.000 PCR-testen per dag.

2. SNELTESTEN OP BEDRIJVEN

De tweede verdedigingslinie betreft het uitrollen van sneltesten op bedrijven. “De federale overheid heeft beslist om tot 1 mei gratis sneltesten ter beschikking te stellen van bedrijven en openbare diensten”, aldus Van Gucht. “Deze sneltesten maken het mogelijk om op regelmatige basis werknemers te testen die niet kunnen telewerken vanwege de aard van hun werk.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven in de bouw, de voedingsindustrie, of bijvoorbeeld de postbezorging.

Een sneltest bij een werknemer in een bedrijf in Brussel, ter illustratie.

“Wanneer deze testen op regelmatige basis worden uitgevoerd, is het mogelijk om besmettingen snel op te sporen en om uitbraken vroegtijdig in te dijken. Dit kan vermijden dat activiteiten op bedrijven moeten worden stilgelegd of dat bedrijven zelfs tijdelijk moeten gesloten worden. Deze sneltesten zijn dan ook een belangrijk instrument om de continuïteit van onze economie en de dienstverlening aan de bevolking te garanderen”, besluit Van Gucht.

• Sneltesten op bedrijven worden ingezet om regelmatig werknemers te testen die niet aan telewerk kunnen doen. • Deze sneltesten worden uitgevoerd door een bedrijfsarts of een andere arts of verpleegkundige. Ze kunnen ook uitgevoerd worden – na gepaste opleiding – door gekwalificeerde personen onder wie fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, apothekers, tandartsen, paramedici en studenten verpleegkunde/geneeskunde. • Deze testen moet niet naar een labo gestuurd worden voor analyse. Het resultaat is binnen de 15 minuten beschikbaar. • Elk bedrijf zal tot 1 mei genoeg gratis testen kunnen bestellen om zijn werknemers acht keer te kunnen testen, of twee testen per week, en dit gedurende vier weken voor alle werknemers die niet kunnen telewerken. • De federale overheid heeft een voorraad van 570.000 gratis sneltesten. Ons land is ook ingeschreven op Europese bestellingen voor meer dan 500.000 extra sneltesten. In totaal zullen er dus meer dan een miljoen sneltesten ter beschikking zijn. Er zijn al 25.000 testen gereserveerd.

3. ZELFTESTEN

De derde verdedigingslinie betreft de zelftesten. Die kunnen door de burger zelf uitgevoerd worden.

“U doet dit niet om een feestje te organiseren”, benadrukt Van Gucht. “U doet dit uit bezorgdheid voor uw naasten. Misschien hebt u een contact met uw knuffelcontact en wil u weten of u veilig kan samenkomen. Vergeet niet dat sommige mensen besmettelijk kunnen zijn zonder symptomen of vaak al besmettelijk zijn al twee dagen vóór het optreden van de eerste symptomen. Een zelftest kan dan een extra voorzorg betekenen.”

Bij typische symptomen zoals koorts, hoesten en plotse vermoeidheid neem je best meteen contact op met je huisarts voor een PCR-test.

Quote Let goed op! U kan ‘s morgens negatief testen en ’s avonds toch een geliefde besmetten. Viroloog Steven Van Gucht over zelftests

Het is opletten geblazen met de zelftest. “Een zelftest kan alleen maar grote hoeveelheden virus detecteren. Een beetje virus wordt niet gedetecteerd. Een PCR-test kan dit wel”, zegt de viroloog. “Op het begin en het einde van de besmetting is er typisch weinig virus aanwezig in de neus. Een zelftest zal dus enkel een besmetting oppikken wanneer deze op zijn piek is. Let daarom goed op! Een negatieve zelftest sluit niet uit dat u mogelijk toch besmet bent of besmettelijk gaat worden voor uw naasten. U kan ‘s morgens negatief testen en ’s avonds toch een geliefde besmetten.”

Zelftests zijn tests die door de burger zelf uitgevoerd worden. U neemt zelf het staal thuis af met een korte, dikke wisser die u zo'n 2 tot 4 centimeter in elk neusgat steekt en ronddraait.

“Een negatieve zelftest is geen vrijgeleide om een feestje te organiseren”, klinkt het opnieuw. “En indien u een negatieve zelftest heeft, maar toch symptomen – contacteer dan zeker uw huisarts.” En wat met een positieve test? “Twee streepjes bij een zelftest betekent alarm. U scheidt waarschijnlijk heel veel virus uit. Waarschijnlijk bent u zeer besmettelijk”, aldus Van Gucht. “U moet zich dus onmiddellijk afzonderen. Vermijd alle contact met anderen en neem contact op met uw huisarts of het testcentrum om een PCR-test aan te vragen.”

Inderdaad, een positieve zelftest wordt best bevestigd door een positieve PCR-test. “Af en toe kan zo’n zelftest immers vals positief zijn”, zegt de viroloog. “Een zelftest is maar voor 80 procent betrouwbaar en zal in 4 op de 5 gevallen een positief resultaat geven bij iemand die besmet is. Eén op de 5 gevallen kan dus gemist worden. Is ook de PCR-test positief, dan moet u 10 dagen in isolatie blijven en wordt de contacttracing in gang gezet.”

• Zelftesten zijn sneltesten die van A tot Z door de burger zelf uitgevoerd worden. U neemt zelf het staal thuis af met een korte, dikke wisser die u zo’n 2 tot 4 centimeter in elk neusgat steekt en ronddraait. • De testen werken zoals een zwangerschapstest. Een negatieve test herken je aan één streepje dat zichtbaar wordt ter hoogte van de C (zie afbeelding). Eén streepje bij de T is een ongeldig resultaat. Een positieve test herken je aan twee zichtbare streepjes: één bij C en één bij T. • Zelftesten kunnen een extra voorzorg betekenen, maar zijn niet volledig betrouwbaar. Het is bij typische Covid-19-klachten beter om meteen een PCR-test aan te vragen.

• Denk er aan om ze goed te bewaren. Niet te koud en niet te warm, “zoals een goede fles wijn”, ideaal op een donkere plaats bij kamertemperatuur. • De tests zullen vanaf vandaag/dinsdag 6 april beschikbaar zijn in de apotheken. De distributie naar de apothekers is begonnen, ze worden momenteel geleidelijk aan beleverd. Het kan zijn dat de voorraden momenteel nog beperkt zijn.

Een positieve zelftest herken je aan twee zichtbare streepjes: één ter hoogte van de C en één ter hoogte van de T.