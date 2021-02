Zo ziet het ziekenhuis van de toekomst eruit: “Hoe minder zielen, hoe meer vreugd”

Energie Slapend energiecon­tract kost u meer dan u denkt

19 februari De federale energieregulator CREG becijferde recent dat één miljoen gezinnen meer dan 500 euro per jaar te veel betalen omdat ze niet op zoek gaan naar een goedkoper energiecontract. Vooral de slapende energiecontracten zijn een doorn in het oog. Veel gezinnen blijven gebonden aan dure contracten die de leveranciers jaar na jaar verlengen. Mijnenergie.be bekijkt of zo’n stilzwijgende overeenkomst wel toegelaten is.