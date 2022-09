Zo ziet één middenvak voor alle auto’s in beide richtingen eruit

Rechtbank beslist binnen maand over tijdelijk verbod op uitleve­ring Iraanse terrorist

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zal binnen een maand een beslissing vellen over de vraag of een eventuele overbrenging van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi tijdelijk moet verboden worden. Leden van de Iraanse oppositie in Europa vragen dat de rechtbank een overbrenging zou verbieden tot het Grondwettelijk Hof de kans heeft gekregen zich uit te spreken over de wet en het verdrag dat de overbrenging van gedetineerden tussen België en Iran mogelijk maakt.

14:00