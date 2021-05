Zo ziet Alexandru Caliniuc, die vanaf vandaag terechtstaat voor dood Sofie Muylle, zichzelf: “Ik ben mooi, jong en hulpvaardig”

Bijna helft van de Belgen kampt met coronakilo’s

15 mei Bijna de helft van de Belgen heeft last van coronakilo’s. Dat blijkt uit een enquête van Sciensano, meldt VTM NIEUWS. In april 2020 was dat nog maar een vierde, maar dat aandeel is ondertussen gestegen tot 42 procent. En dat is een probleem want wie overgewicht heeft loopt meer risico op hart- en vaatziekten, kanker en ernstige symptomen als je besmet bent met corona.