Zo zien leraars hun nieuwe ‘eerste schooldag’ tegemoet: “Goed dat we terug kunnen. Maar het is met een klein hart”

Een berekend risico? Dit weten we over de besmette­lijk­heid van kinderen

6:00 Lagere scholen en de eerste graad van het middelbaar gaan maandag weer volledig open. Dat zorgt voor nervositeit, want de vrees bestaat dat dit opnieuw de cijfers de hoogte in zal jagen. Wat weten we nu over corona bij kinderen en de rol van de scholen?