Zo zeldzaam: Michelle (30) kreeg gezonde dochter na dubbele longtransplantatie door muco. “Ik ben mama nu, en doodgewoon. Precies wat ik wou”

ONZE OPINIE. Ja, het protest was een scheet in een fles. Maar niemand wint bij beleidsma­kers die zich verkneuke­len omdat de toeterende colonne beperkt bleef

Is het gepermitteerd om even te fronsen bij al die roepers achter hun laptop, die zich op voorhand ergerden aan het konvooi van malcontenten? Ja, het ging om een bonte bende betogers. Sommige betogers zijn de laatste coronamaatregelen beu. Anderen zijn angstig voor wat het leven nog in petto heeft de komende tijd. De pandemie en de maatregelen raakten ons niet in gelijke mate. En nog anderen willen een vuist maken naar de Europese Unie, een ongrijpbaar politiek instituut. Et alors? Het was uiteindelijk maar een protestactie. Coronaproof zelfs. Wegen en werkenden blokkeren hoort daar uiteraard niet bij. Maar waarom moet je je ergeren aan mensen die zich niet goed voelen en een manier zoeken om hun stem te laten horen? Ja, het protest was een scheet in een fles. Maar niemand wint bij beleidsmakers die zich verkneukelen omdat de toeterende colonne beperkt bleef.

