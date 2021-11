Zo wil Dirk Ramaekers de boosters boosten: “Prikken op alle fronten: in de vaccinatiecentra, bij de apotheek en zelfs op de werkvloer”

Meer en sneller boosters zetten. Dat is volgens premier De Croo één van de basiselementen in de strijd tegen het virus. Niet dat er al een datum is waarop u de mouw weer mag opstropen: de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist pas zaterdag over de kalender. Maar Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie heeft zijn planning klaar. “We gaan extra lijnen openen in de vaccinatiecentra, zij kennen de muziek. Maar ook apothekers zullen vaccineren, bij grote bedrijven willen we zelfs prikken op de werkvloer”.