Zo werken de nieuwe enkelbanden: ook nuttig voor slachtoffers én zelfs met alcoholslot

Misdadigers voor wie er geen plaats is in de gevangenis krijgen vanaf volgend jaar een nieuwe hypermoderne enkelband, waarmee ze voortdurend gelokaliseerd kunnen worden. De enkelbanden zijn ook in staat om slachtoffers te verwittigen, mocht iemand met een contactverbod te dichtbij komen. “Als we willen, kunnen we zelfs iemand verplichten om iedere zes uur op alcohol en drugs te testen.”