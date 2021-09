“Zo veel testen: dat houden huisdokters niet vol”: Domus Medica wil dat strategie grondig wordt bijgestuurd

Eerst even deze blik op de recentste coronacijfers (tot afgelopen vrijdag of zaterdag): volgens Sciensano waren er dagelijks gemiddeld 2.020 nieuwe besmettingen, 52 ziekenhuisopnames, minstens 5 sterfgevallen en lagen 662 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 210 op intensieve. Dat blijven stabiele cijfers, in de lijn van vorige weken, die verklaren waarom komende vrijdag o.m. de mondmaskerplicht in horeca en winkels vervalt. Maar bij Domus Medica, de grootste en belangrijkste huisartsenvereniging van het land, vindt men dat te vroeg en te soepel, bij monde van voorzitter Roel Van Giel: “Men lijkt vergeten dat we momenteel nog altijd in de nasleep van de pandemie zitten. Terwijl sommige modellen zoals dat van biostatisticus Niel Hens dit najaar zelfs nog een redelijke stijging van het aantal coronabesmettingen voorspellen. Volgens ons is de pandemie dus nog niet voorbij én zeker nog niet ‘endemisch’ zoals een jaarlijks verkoudheids- of griepvirus. Dat zal ook het coronavirus uiteindelijk wel worden, maar nu nog niet. En dus blijft de nodige voorzichtigheid nodig. Alleen zijn de voorbije weken - onder meer door het politieke opbod aan versoepelingen - zowat alle coronamaatregelen min of meer verdwenen. Behalve dan het test- en quarantainebeleid, waar de overheid wel aan vasthoudt. Maar voor is dat een rookgordijn. Alleen de huidige teststrategie zal een eventuele vierde golf niet kunnen tegenhouden.”