Zo shop je vanaf zaterdag in de grote ketens: hoe tijdslot reserveren? En hoelang mag je winkelen?

Vanaf zaterdag is het enkel nog mogelijk om op afspraak te winkelen in niet-essentiële winkels. Spontaan een winkel binnenstappen zal dus niet langer mogelijk zijn. Een bezoek moet vooraf gereserveerd worden én mag enkel nog in het gezelschap van één persoon die onder hetzelfde dak woont. Hoe gaat dit concreet in zijn werk bij de grote ketens? Een overzicht.

Het maken van een afspraak, is dus enkel verplicht bij niet-essentiële winkels. Het gaat onder andere om kleding- en schoenenwinkels, parfumeriezaken, meubelwinkels, elektronicawinkels, ... . Hoe je die afspraak moet maken, hangt een beetje af van winkel tot winkel. Sommige ketens laten een afspraak maken via de telefoon, andere ketens hebben een online systeem.

Quote Klanten zullen niet, zoals in Nederland, vier uur vooraf moeten reserveren. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

Voor alle winkeliers is het in elk geval alle hens aan dek om tijdig een systeem op poten te zetten. “Zij kunnen zelf kiezen hoe ze de reservaties organiseren. Klanten zullen niet, zoals in Nederland, vier uur vooraf moeten reserveren”, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verduidelijkt in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Maar we vragen wel degelijk enkel toegang te geven aan mensen die gereserveerd hebben.”

Is het dan ook mogelijk om aan de deur een reservatie te maken voor een minuut later? Verlinden zegt dat dat “niet uitgesloten” is, maar “er zal, zoals vandaag al het geval is, ook een limiet zijn op het aantal mensen in de winkel”. Ze benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn dat er voor de winkels lange wachtrijen ontstaan van mensen die willen reserveren.

Het maximaal aantal toegelaten klanten zal afhangen van de grootte van de winkel, met een maximum van 50 personen. Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’-diensten blijven mogelijk, zolang de winkelruimte niet betreden wordt.

Rond de middag wordt het ministerieel besluit gepubliceerd met daarin de precieze regels. Maar dit weten we nu al concreet over het systeem bij de grote ketens.

Decathlon

Via een reservatietool kan je op de website van Decathlon een afspraak inplannen. Je kan het gewenste tijdslot aanduiden. Het gaat om een tijdslot van twintig minuten dat je voor één of maximaal twee personen kan reserveren. Het is niet mogelijk om 2 tijdsloten te combineren. Per tijdslot kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn.

Action

Action bekijkt momenteel of bij hen het Nederlandse systeem, waar al langer op afspraak gewinkeld wordt, ook in België kan ingevoerd worden. “We werken er hard aan om winkelen op afspraak mogelijk te maken”, klinkt het. “Houd onze website in de gaten voor updates.”

Volledig scherm IKEA © REUTERS

IKEA

IKEA zei aanvankelijk dat het zijn vestigingen zaterdag dicht zou houden voor voorbereidingen om vanaf maandag op afspraak te werken, maar er wordt bekeken of de winkels toch sneller open kunnen. Vanaf vrijdagavond 26 maart kan je op IKEA.be al terecht om een afspraak te maken. Deze afspraak kan niet telefonisch, noch via de chat gebeuren. Een tijdslot wordt per persoon gereserveerd. Wie met een gezinslid wil gaan shoppen, moet twee tijdsloten reserveren. Je bezoek mag maximaal 30 minuten duren. De keten blijft ook een afhaaldienst op de parking organiseren, en klanten kunnen producten ook thuis laten leveren.

JBC

De reservatietool is al beschikbaar op de website van JBC. Reserveer je enkele dagen op voorhand of een dag voor je komt? Dan maak je een afspraak via de reservatietool. Wil je graag de dag zelf komen? Ook dat kan bij JBC. “Maak een afspraak aan de ingang van de winkel. Wil je zeker zijn van jouw plaatsje, bel even op voorhand naar de winkel”, luidt het. Een reservering is geldig voor 1 persoon (kinderen niet meegerekend) en is goed voor een uur winkelplezier. Wil je graag samen met iemand uit je bubbel shoppen? Dan moet je voor beiden een afspraak maken.

Torfs

Bij schoenenwinkel Torfs kan je vanaf zaterdag terecht na telefonische afspraak. Alle winkels blijven open. Een overzicht van alle Torfs-winkels met telefoonnummer vind je hier. Maar je kan ook langsgaan bij je favoriete winkel en de afspraak om te shoppen laten vastleggen door één van de medewerkers. “Indien we nog niet aan ons maximum aantal toegelaten klanten zitten, kan je afspraak op dat moment onmiddellijk plaatsvinden”, meldt Torfs op de website. Vanaf volgende week is het ook mogelijk om online te reserveren. Een tijdslot staat gelijk aan een uur winkelplezier.

Volledig scherm Mediamarkt © Benny Proot

Mediamarkt

Ook bij elektroketen Mediamarkt kan je eenvoudigweg via de website een afspraak maken. Je krijgt dan telefonisch of via e-mail bevestiging van je afspraak. Die bevestiging moet je ook aan de ingang van de winkel tonen. Je kan ook langsgaan en zien of er nog een plekje vrij is dat je meteen kan reserveren. Het winkelen wordt beperkt tot een halfuur.

C&A

De C&A-winkels houden zaterdag de deuren toe. Vanaf volgende week kan je op afspraak winkelen. De modaliteiten worden nog uitgewerkt.

H&M

Bij H&M werken ze nog volop aan het reservatiesysteem. Het zou tegen zaterdag klaar moeten zijn. Hoe dit in zijn werk zal gaan, is nu nog niet duidelijk.

ZEB

Alle ZEB-winkels blijven open. Je kan telefonisch of online een tijdslot reserveren. Je kan alleen shoppen of met twee, maar dan moet je wel elk een tijdslot reserveren. Je kan ook langsgaan bij de winkel om te zien of je er lastminute nog bij kan.

Shoppingcentra

Vijf grote shoppingscentra zijn alvast klaar voor het winkelen op afspraak, zo meldt Wereldhave Belgium, één van de grootste eigenaars en beheerders van shoppingcentra in ons land. Via reservatiesysteem ‘Troov’ kunnen alle afspraken online ingeboekt worden. Het systeem wordt uitgerold in volgende shoppingcentra: Ring Shopping in Kortrijk, Shopping Les Bastions in Doornik, Shopping Nivelles, Belle-Ile in Luik en Shopping 1 & Stadsplein in Genk, samen goed voor zo’n 500 winkels.

“De beslissing van de regering betekent voor ons en onze handelaars een moeilijk scenario. Maar we hebben beslist om de handelaars zo veel mogelijk te helpen. Daarom lanceren we nu Troov om ervoor te zorgen dat onze klanten onze winkels coronaproof kunnen blijven bezoeken”, meldt Ine Beeterens van Wereldhave Belgium.

Via ‘Troov’, een online reservatiesysteem op de website van het shoppingcentrum, kunnen shoppers vanaf nu vlot een afspraak reserveren in de winkel waar ze heen willen. De winkeluitbaters krijgen vervolgens een online schema waardoor ze hun handelszaak coronaproof kunnen openhouden. Ze kunnen de tijdvakken zelf instellen en krijgen een helder overzicht van welke klant wanneer zal komen shoppen.

“We begrijpen dat op voorhand een klantenafspraak maken niet altijd evident lijkt, maar via Troov kan je vlot een reservering maken in je favoriete winkel. Het biedt tegelijk een helder overzicht aan de winkeluitbaters”, besluit Beeterens.