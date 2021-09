Zo rijdt de Vlaming met de elektrische fiets: 1 op 5 rijdt op hoogste stand, 1 op 3 draagt geen helm en 1 op 3 is al eens gevallen

• In Vlaanderen is 80% van de gebruikte modellen een gewone elektrische fiets, terwijl het Wallonië slechts over 46% gaat. De elektrische plooifiets is dan weer populairder in Wallonië (21% van de gebruikers) en in Brussel (17%) en duidelijk minder in Vlaanderen (8%). In Wallonië is ook de elektrische mountainbike populairder (11%) terwijl in Vlaanderen (2%) en Brussel (4%) het marktaandeel gebruikers veel lager ligt. Hetzelfde geldt voor de elektrisch cargo- en bakfietsen, die in Brussel (9%) en Wallonië (9%) relatief gezien vaker voorkomen dan in Vlaanderen (1%).