Zo onheilspellend evolueert het coronavirus in alle gemeenten

OVERZICHT. Gisteren 421 hospitali­sa­ties, al meer dan 3.200 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis

8:45 Er liggen nu al meer dan 3.000 mensen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Per dag worden gemiddeld meer dan 300 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Elke dag raken bijna 10.000 mensen besmet, en overlijden er 33 mensen per dag aan covid-19.