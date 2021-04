Zo nijpend is de situatie op intensieve zorg: “Bijna alle erkende bedden zijn ingenomen”

De situatie op de afdelingen intensieve zorg in ons land is nijpend. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de coronabriefing van het Nationaal Crisiscentrum. “De belasting is zeer hoog. Bijna alle 2.000 erkende bedden zijn ingenomen en dat zowel door Covid- als niet-Covidpatiënten”, klinkt het bezorgd.

Het vollopen van de diensten intensieve zorg heeft tot gevolg dat er geleidelijk aan teruggeschroefd zal worden op de zorg voor niet-Covidpatiënten, volgens Van Gucht.

De toestand is anders dan tijdens vorige golven, omdat er nu meer niet-Covidpatiënten op intensieve zorg liggen. “Er is heel wat uitgestelde zorg en de bevolking is een stuk actiever dan in de vorige golven”, aldus Van Gucht. “Er zijn bijvoorbeeld meer ongevallen in het verkeer en op werk, waardoor patiënten vaker op intensieve behandeld moeten worden. De capaciteit voor niet-Covidpatiënten op intensieve is dus absoluut cruciaal.”

Extra bedden

Als het aantal patiënten toeneemt, moeten er volgens Van Gucht extra bedden gecreëerd worden. Dat betekent vermoedelijk terugschroeven op niet-dringende zorg en patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen.

Er is vandaag wel iets positiefs te zien in de coronacijfers: het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalt licht. Daar staat wel tegenover dat de totale ziekenhuisbezetting nog doorgroeit. Er liggen nu 3.128 patiënten in de ziekenhuizen met Covid-19 en dat is een stijging van 6 procent op weekbasis. Van die patiënten liggen er 911 op intensieve zorg, een verdere toename van 15 procent. Bijna een derde van wie nu opgenomen wordt, belandt overigens op intensieve en dat is een hoger percentage dan tijdens de vorige golven.

Trend

“Als deze trend aanhoudt, kunnen we over vijf dagen - midden volgende week - de drempel van 1.000 patiënten op intensieve bereiken”, aldus Van Gucht. “Mogelijk lichtpuntje is dat de totale ziekenhuisbezetting voorlopig niet meer hoger gestegen is dan op dinsdag 6 april. Die dag lagen 3.166 patiënten in de ziekenhuizen. Hopelijk is dat de voorbode van een kentering.”

Van Gucht vraagt ook aandacht voor de mentale belasting van mensen die in de zorg en op intensieve werken. “Die is zeer zwaar momenteel. We willen hen veel moed toewensen, want deze derde golf komt voor heen heel zwaar aan.”

