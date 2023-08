Zo'n 900.000 Franstalige leerlingen terug naar school na ingekorte zomervakantie

De talrijke hervormingen van de laatste maanden en jaren hebben voor heel wat ongenoegen gezorgd in de Franstalige onderwijswereld, zowel over de hervormingen zelf als over het ritme ervan. Daarom verkiest de regering van minister-president Pierre-Yves Jeholet de 120.000 leerkrachten van de Franse Gemeenschap op negen maanden van de verkiezingen niet in het harnas te jagen.

Hervormingen

In Vlaanderen klinken stemmen om het voorbeeld van het Franstalige onderwijs te volgen en de zomervakantie in te korten om onder meer het leerverlies van leerlingen te beperken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het debat al is gevoerd en dat er ook volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) momenteel geen draagvlak is om het schooljaar anders in te delen. “Iedereen is het erover eens dat er leerverlies optreedt bij een vakantie, maar dat vraag is wanneer dat gebeurt”, verklaart hij. “Ik sluit niets uit voor de toekomst, maar voor we iets veranderen, moet er enige wetenschappelijke evidentie zijn.”