Zo’n 2.500 reizigers keerden besmet terug van reis: “En zij kunnen Britse variant meebrengen”

Zowat 2.500 mensen zijn na de kerstvakantie met een coronabesmetting teruggekeerd van hun reis in het buitenland. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) bij HLN LIVE. “Dat is een zorg, want zij lopen het risico om de Britse variant mee te brengen.”

De coronacijfers blijven over het algemeen dalen, maar dat is niet overal het geval, zo vertelt Molenberghs. “Ze stijgen wel in aantal provincies. In centrale provincies - Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel - gaan de cijfers weer in de hoogte in, net zoals in de provincie Luik. Elders dalen de cijfers. Tegelijkertijd heeft positiviteitsratio een behoorlijke duik genomen. Als het aantal besmettingen en de positiviteitsratio tegelijkertijd stijgen, dan is dat meestal slecht nieuws. Hier wijten we het voorlopg een beetje aan het feit dat er meer getest is.”

Die toename in testen is deels te wijten aan de reizigers, die getest worden na terugkeer. Volgens Molenbergs waren er zo'n 80.000 mensen die terugkeerden uit een rode zone en een PLF-formulier invulden. Van die groep werd slechts zo’n 10 procent getest.

“Dat lage aantal heeft te maken met het feit dat het nieuwe, strengere beleid voor terugkeerders uitgerold werd op het einde van de week en dus niet voor de eerdere terugkeerders gold”, verklaart Molenberghs. “Van die geteste reizigers is 3,7 procent positief. Als we dat toepassen op hele groep, mocht iedereen getest zijn, zouden 2.500 mensen positief testen. Dat is een zorg, omdat wie terugkeert uit het buitenland ook een risico loopt om de Britse variant mee te brengen.”

Aan Het Nieuwsblad vertelde Molenberghs nog dat het vooral terugkeerders uit het Midden- en Oost-Europa besmet bleken. Volgens hem testte tot 13 procent van de reizigers uit die landen positief.

Plan C

Vandaag wordt op het Overlegcomité ook een ‘plan C’ besproken, een plan voor het geval dat de cijfers dramatisch achteruit gaan onder invloed van de Britse variant van het coronavirus. “In hoe langer hoe meer landen ter wereld, ook in Europa, zien we die variant fel om zich heen grijpen”, aldus Molenberghs. “In Londen, waar de cijfers zeer slecht zijn, is het bijna de enige variant die circuleert. We zien dat ook gebeuren in Ierland, waar ze felle maatregelen moeten nemen.”

“Als de variant echt zou beginnen circuleren in ons land, dan hebben we daar een plan voor nodig. Plan C is erop gericht om de variant zoveel mogelijk buiten te houden. Maar als dat niet kan, dan dient het plan om krachtig en snel in te grijpen, en de zeer zware maatregelen te vermijden die in Engeland, Schotland en Ierland worden genomen”, besluit hij.

