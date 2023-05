Zo kunnen slimme drones onze VeloVeiligheid verbeteren

KIJK. Hoe werken die drones en wat zijn de resultaten? Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters legt uit bij HLN LIVE:

Het lijkt niet meer dan een wirwar van gekleurde lijnen, kriskras over een willekeurige verkeerssituatie getekend. Maar wat drones boven rotondes en kruispunten, voor schoolpoorten en boven verkeersassen kunnen vastleggen, bevat een schat aan informatie om onze verkeersveiligheid te verhogen. Zo’n 70 meter hoog worden ze de lucht in gestuurd — vaak is een uur in volle ochtendspits en een uur ‘s avonds al voldoende — om manoeuvres van fietsers, voetgangers, wagens, bussen en vrachtwagens te filmen. De opbrengst ervan is enorm: “Op bijzonder korte tijd kunnen we verkeerssituaties in kaart brengen, beoordelen en potentiële conflicten proactief aanpakken”, zegt verkeersexpert Tom Brijs (UHasselt).

Quote De software kan de exacte snelheid van voertuigen achterha­len, weten wie voetganger en wie fietser is, posities in kaart brengen en gevaarlij­ke situaties detecteren Tom Brijs, verkeersexpert (IMOB, UHasselt)

Snel, kostenbesparend en nauwkeurig

Wat doet de overheid voor onze VeloVeiligheid? Dat is de vraag die centraal staat op dag drie van de grote VeloVeilig Vlaanderen-ronde. De budgetten die voor fietsveiligheid worden uitgetrokken zijn historisch hoog — dit jaar 320 miljoen euro, een drievoud van wat vijf jaar geleden werd voorzien —, fietssnelwegen worden langer en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil tegen 2040 elk jaar minstens 125 gevaarlijke kruispunten aanpakken, stelt zij in haar Fietsambitie. Maar het meest innovatieve plan: de drones die via het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) zijn ingezet om op korte termijn gevaren in het verkeer te neutraliseren.

“Conflictobservatie gebeurde vroeger manueel. Er werden mensen ingezet die alle bewegingen van voertuigen noteerden, die de snelheid ervan inschatten,...”, legt Brijs uit, die met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt het MIA-project ondersteunt. Vandaag is de technologie zo ver gevorderd dat al dat werk — en veel meer — voortaan door één toestel gevat kan worden: de drone, dus. “We ontwikkelden software waarmee we de exacte snelheid van voertuigen kunnen achterhalen, waarmee de computer weet wie voetganger en wie fietser is, posities in kaart kunnen worden gebracht en we gevaarlijke situaties kunnen detecteren. De voordelen zijn legio: het is snel, kostenbesparend, we krijgen een veel groter overzicht en de data zijn bijzonder nauwkeurig.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paaltje, groen of sensibilisering

De technologie is ondertussen toegepast op drie zogenaamd grijze knelpunten; plaatsen waar niet meteen ongevallen voorkomen, maar waar weggebruikers zich toch niet veilig voelen. De Schoolstraat in Beringen is daar één van. Daar werd de drone tweemaal de lucht in gestuurd, in de ochtendpiek en ‘s avonds. “Dankzij de dronebeelden ontdekten we onder meer dat ‘s morgens bijna 40 procent van de bestuurders harder reed dan de toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur, in de namiddag was dat zelfs 63 procent. We konden ook zien dat opvallend veel kinderen er de straat over rennen op een plek die eigenlijk geen oversteek is, en dat ze er fietsen op het voetpad.”

Quote Er zijn niet altijd grote infrastruc­tuur­wer­ken nodig om een punt veiliger te maken. De dronebeel­den leggen ook draai- en keerproble­men bloot, oversteek­ge­drag of parkings die als kortere weg dienst doen Tom Brijs, Verkeersexpert (IMOB, UHasselt)

De resultaten werden ondertussen met de stad Beringen en het Agentschap Wegen en Verkeer besproken én de eerste aanpassingen werden al doorgevoerd, meldt het kabinet-Peeters. Zo werd de oversteekplaats voor kinderen opgeschoven, zodat die “meer in de lijn ligt met de natuurlijke looplijnen” en werd een kleine zijstraat afgesloten. “Er zijn niet altijd grote infrastructuurwerken nodig om een punt veiliger te maken”, merkt Brijs op. “De dronebeelden leggen ook draai- en keerproblemen bloot, oversteekgedrag of parkings die als kortere weg dienstdoen. Dan kan een paaltje, een andere wegmarkering, een groenstrook of zelfs sensibilisering al werken.”

(Lees verder onder de foto)



Volledig scherm In dit dronebeeld werd een auto gedetecteerd (groene lijn) die een niet-toegelaten draaibeweging maakte over het voorsorteervak om links af te slaan. Vervolgens parkeert de wagen om zijn kind te laten uitstappen en daarna zijn weg verder te zetten. © MIA-Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Professor Brijs hoopt de technologie de komende maanden en jaren nog verder uit te breiden en in te zetten. En ook de minister is gewonnen voor het idee. “In de toekomst zouden we bijvoorbeeld de ernst van een conflict via de software willen analyseren. Of het ‘nadergedrag’ aan een rotonde beter in kaart willen brengen. Maximaal informatie uit het beeldmateriaal halen om in te zetten op verkeersveiligheid, ik denk wel dat daar muziek in zit”, besluit Brijs.

Volledig scherm Dit dronebeeld toont een voetganger (paarse lijn) die niet op de daartoe voorziene oversteekplaats overstak richting bushalte. © MIA-Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Volledig scherm Met de drone kunnen ook snelheden geanalyseerd worden: de blauwe en groene lijnen tonen alle weggebruikers met een snelheid die lager ligt dan 30 kilometer per uur, de oranje en rode lijnen brengen de snellere weggebruikers in kaart, die meer dan 30 kilometer per uur rijden. © MIA-Mobiliteit Innovatief Aanpakken

KIJK. Hoe wil Lydia Peeters gevaarlijke verkeerspunten aanpakken?