Zo kijken werkgevers en werknemers naar akkoord elektrische bedrijfswagens: “Het moet kostenneutraal blijven voor beide partijen”

Gert (35) sterft vlak na geboorte van dochtertje: “Drie dagen kon hij een onbezorgde papa zijn voor Nena, daarna waren we hem kwijt”

6:00 Negen maanden lang had Gert Van Melkebeke (35) afgeteld. Had hij over de bollende buik van zijn verloofde Sabrina (32) gewreven, en samen met haar uitgekeken naar de geboorte van hun eerste kindje samen. Op 30 april werd Nena geboren. Een week later kreeg Gert te horen dat er zich een agressieve kanker op zijn hart had genesteld, nog eens een week later is hij gestorven. “Het eerste wat hij tegen mij zei toen hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was, was sorry”, zegt Sabrina. “Typisch Gert. Hij zat meer in met ons, dan met zichzelf.”