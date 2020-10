Zo is het om te leven van een schamel pensioen: “Een taartje kopen in de supermarkt? Dat kan ik niet”

OVERZICHT. Voor het eerst meer dan 10.000 coronabe­smet­tin­gen in één dag tijd, meer dan 2.000 patiënten in ziekenhui­zen

17 oktober Op dinsdag 13 oktober zijn er voor de eerste keer ooit meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen in één dag vastgesteld in België. Ook het gemiddelde blijft voorlopig steil verder klimmen, net als de opnames in de ziekenhuizen. In de hospitalen liggen voor het eerst sinds midden mei weer meer dan 2.000 patiënten. Woensdag overleden volgens nog niet definitieve cijfers meer dan 40 mensen.