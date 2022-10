Zo groot is het probleem met leerlingenlijstjes op TikTok: video’s van “de bruine apen van school X” tot “de grootste homo's van school Z”

WEERBE­RICHT. Droog en zacht weer op het menu, met maxima tot wel 21 graden

Het wordt woensdagochtend meestal bewolkt, met in de Ardennen enkele mistbanken. Overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af met over het zuidoosten de meeste kans op zon. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 16 tot 21 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 km/u of wat meer.

