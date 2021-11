Zo goed werken de vaccins: tabellen tonen hoeveel gevaccineerden en niet-gevaccineerden Covid-19 krijgen en in ziekenhuis belanden

OVERZICHT. Aantal mensen op intensieve stijgt tot 603: al drie ziekenhui­zen laten geen bezoekers meer toe. Lees hier waar regeling wordt aangepast

Na eerder al ziekenhuizen in Zottegem en Diest voert nu ook het AZ Klina in Brasschaat een algemeen bezoekverbod in. “Met meer dan 400 bezoekers en de huidige omstandigheden indachtig nemen we onze verantwoordelijkheid”, klinkt het. Andere ziekenhuizen namen deze week al maatregelen of beperken de bezoekuren, nu het aantal mensen op intensieve al boven de 600 ligt. Het overzicht per provincie leest u hieronder.

