Zo ging het er in de sixties aan toe: een kameel op de speelplaats, Milleke Melleke Mol en toch niet zo vrije liefde

Rusthuis­fac­tu­ren en levensduur­te dwingen kinderen hun bejaarde ouders in huis te nemen: “687 euro per maand opleggen, welk gezin kan dat?”

Het gemiddelde pensioen in de privé? 1.462 euro bruto per maand. De gemiddelde prijs van een eenpersoonskamer in een woonzorgcentrum? 2.096 euro, zonder supplementen. Een blinde ziet het probleem. Twee gewone gezinnen vertellen u pijnlijk eerlijk wat het is om hun zorgbehoevende bompa Freddy (76) en mamy Olga (86) in huis te nemen, uit liefde én van moetens. “‘Pap, eet uw bord leeg! Drink uw glas leeg.’ Zeg dat maar ‘s tegen je volwassen vader.”

4 februari