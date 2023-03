Zo bepalen supermarkten heel precies de prijs van wat je in je winkelkarretje legt

Vakbond: “Interim-CEO Plopsa belooft zaken uit te werken om toxisch gedrag tegen te gaan”

Interim-CEO Koen Clement van Plopsa heeft volgens de socialistische vakbond beloofd hun opmerkingen om "toxisch gedrag" in de toekomst te vermijden, ter harte te nemen. "We hebben onze punten op tafel gelegd", aldus vakbondssecretaris Conny Demonie. "De interim-CEO is akkoord gegaan om ze uit te werken.”