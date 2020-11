Zo beleven Amerikanen in ons land de verkiezingsnacht: “Ik moet nog uitvissen wanneer ik enkele uren kan slapen”

Pauline Manos: “Amper 1 op 10 Amerikanen in het buitenland brengt stem uit”

Pauline Manos (55) woont al 18 jaar in ons land. Ze werkte tot vijf jaar geleden voor Procter & Gamble en is nu deeltijds consultant. Ze is tevens voorzitter van Dems Abroad, de vereniging van Democraten buiten de VS die in ons land 2.000 leden telt. Officieel wonen er 11.000 Amerikaanse staatsburgers in ons land.