Zitting terreurproces tijd geschorst nadat verdachte zegt “gewurgd” te zijn geweest in gevangenis, beschuldigden verlaten uit protest de rechtszaal

De vierde procesdag rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel is vanochtend meteen gestart met een schorsing van de zitting. Beschuldigde Ali El Haddad Asufi zegt het slachtoffer te zijn geworden van politiegeweld. “Mijn cliënt is deze ochtend zo zwaar gewurgd in de gevangenis dat hij het bewustzijn verloor”, zei zijn advocaat Jonathan De Taye. Daarop schorste de voorzitter van het hof van assisen de zitting zodat een arts de man kon onderzoeken. De wetsdokter stelde vast dat El Haddad Asufi effectief verwondingen vertoonde die “in overeenstemming” waren met zijn verklaringen, maar dat ze niet van die aard waren dat hij het proces niet verder kon volgen. Intussen kan de zitting hervatten, maar dat gebeurt zonder beschuldigden in de box. El Haddad Asufi heeft de rechtszaal verlaten, zes andere beschuldigden volgden uit protest zijn voorbeeld.

Het terreurproces rond de aanslagen van 22 maart gaat vandaag voor de derde dag op rij verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Volgens de planning is het ook de laatste dag voor de voorlezing van de akte, maar er zijn nog maar 217 van de in totaal 467 pagina's voorgelezen. De bedoeling is dat het openbaar ministerie vandaag de rol belicht van Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail en Ibrahim Farisi. Ook de rol van Osama Krayem moet nog voor een stuk belicht worden.

“Gewurgd”

Het proces werd vanochtend echter meteen geschorst omdat beschuldigde Ali El Haddad Asufi medische bijstand vroeg. Alle beschuldigden waren bij het begin van de zitting aanwezig in de zaal, maar El Haddad Asufi lag met zijn hoofd op de tafel. Zijn advocaat Jonathan De Taye zei dat zijn cliënt gewurgd was geweest door leden van de federale politie die hem vanuit de gevangenis overbrengen, en gewurgd in die mate dat El Haddad Asufi buiten bewustzijn was geraakt. Hij vroeg aan de voorzitter om de zitting te schorsen zodat de beschuldigde onderzocht kon worden. “Hij heeft tekens op zijn hals van het incident”, aldus de advocaat.

Advocaat: “Nog nooit meegemaakt”

Voorzitter Laurence Massart vroeg aan El Haddad Asufi of hij in staat was om het proces te volgen. Hij zei van niet, omdat hij nog steeds draaierig is. De voorzitter besliste daarop om de zitting te schorsen.

Volledig scherm Rechtbanktekening van vandaag. © BELGA

“De situatie is ernstig. Ik hallucineer volledig, ik heb nog nooit een proces meegemaakt in deze omstandigheden”, zei meester De Taye, die sprak van een aanpak van een totalitair regime en ook verwees naar de Abu Ghraib-gevangenis in Irak, waar de Amerikanen gevangenen folterden. “Mijn cliënt heeft zich gisteren op een redelijke manier uitgedrukt en vanmorgen is hij op zo’n gewelddadige manier gewurgd dat hij het bewustzijn verloor.”

“Het is uitgesloten dat ik een man vertegenwoordig die niet in staat is om zijn proces te volgen, omdat hij werd aangevallen omdat hij zijn mening heeft gezegd”, aldus De Taye.

Volledig scherm Beschuldigde Ali El Haddad Asufi eerder deze week in het assisenhof in Brussel. © BELGA

Verwondingen “in overeenstemming” met verklaringen

Intussen stelde een wetsdokter vast dat El Haddad Asufi effectief verwondingen aan hals en nek vertoont die “in overeenstemming” zijn met hetgeen hij aan haar heeft beschreven, met name een armklem. De wetsdokter zei dat ze evenwel niet de middelen had om vast te stellen dat hij daardoor het bewustzijn verloor. Ook had de beschuldigde verwondingen aan knieën en hoofd, die overeenkomen met zijn verklaring dat hij gevallen zou zijn, klonk het.

Op vraag van de voorzitter antwoordde de wetsdokter dat El Haddad Asufi “medisch gezien” wel in staat is om het proces verder te volgen. De beschuldigde zelf verklaarde dat het “mentaal” niet mogelijk was.

Volledig scherm Ali El Haddad Asufi eerder deze week in het assisenhof in Brussel. © BELGA

Advocaat Jonathan De Taye, die eerder nog aangegeven had dat hij zijn cliënt op de zitting niet verder wou vertegenwoordigen als die medisch niet in staat was, toonde zich bereid om dat nu wel te doen. Hij maakte wel duidelijk dat hij het Brusselse parket ingelicht heeft over de feiten en vraagt dat de bewakingsbeelden onderzocht worden.

De Taye beklaagde zich ook over de aanwezigheid van gemaskerde politiemannen bij het medisch onderzoek van zijn cliënt. “Het kon de dader zijn. Toen ik daarvan iets zei, moest ik zwijgen. Hoe is het mogelijk in een rechtsstaat?”

Volledig scherm Beschuldigde Salah Abdeslam eerder deze week in het assisenhof in Brussel. © Photo News

Lege beschuldigdenbox

El Haddad Asufi vertrok uiteindelijk uit de rechtszaal. Zes andere beschuldigden volgden uit protest zijn voorbeeld. Hervé Bayingana Muhirwa zei nog zelf getuige geweest te zijn van het geweld en “niet zomaar te kunnen doen alsof er niets gebeurd is”.

Wel wilden de beschuldigden eerst nog luisteren naar de brief die de voorzitter vandaag nog naar de minister van Justitie zal sturen om aan te dringen op verbeteringen van hun transferomstandigheden.

Enkel Ibrahim en Smail Farisi zitten nu nog in de zaal, maar zij verschijnen als vrije mannen, dus zitten niet in de box. De anderen worden allemaal verder vertegenwoordigd door hun advocaten.

Volledig scherm Tekening van verdachten (vlrn) achter: Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofiane Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, voor: Smail Farisi en Ibrahim Farisi in de rechtbank op de eerste inhoudelijke zittingsdag in het terreurproces. © ANP

“Elke dag uitkleden voor drie man”

Eerder deze week klaagden verschillende beschuldigden de omstandigheden aan waarin ze worden overgebracht van de gevangenis van Haren naar de rechtbank.

Gisteren nam El Haddad Asufi het woord. Hij vroeg onder meer wie bepaalt “dat hij zo gevaarlijk is dat hij zich iedere dag moet uitkleden voor drie man?” en laakte dat de beschuldigden zelfs gefilmd worden als ze naar het toilet gaan. Daarna verliet hij samen met Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam en Sofien Ayari de rechtszaal. De vijf bleven ook de rest van de dag weg uit protest.

Dialoog

Isa Gultaslar, advocaat van Sofien Ayari, reageerde vanmiddag bijzonder fel op het incident rond El Haddad Asufi. “Het proces in Parijs heeft tien maanden geduurd zonder enig incident. Hier waren er drie in drie dagen”, klaagde hij. Vincent Lurquin, die Bayingana Muhirwa verdedigt, riep op tot dialoog, met een vergadering met advocaten, parket, politie en de bevoegde ministers. Ook voorzitter Massart gaf aan dat ze een dialoog wil tussen alle betrokken partijen, zodat het proces kan voortgezet worden in goede omstandigheden.

Volledig scherm Beschuldigde Sofien Ayari eerder deze week in het assisenhof in Brussel. © Photo News

Verder met voorlezen akte van beschuldiging

Rond de middag is federaal procureur Paule Somers opnieuw gestart met de voorlezing van de akte van beschuldiging. We zijn aangekomen aan bladzijde 218, midden in het hoofdstuk van Osama Krayem.

Opnieuw haakt plaatsvervangend jurylid af

Vandaag was overigens opnieuw een plaatsvervangend jurylid afwezig. Volgens de voorzitter heeft het plaatsvervangend jurylid buikgriep. Maandag vielen er al twee plaatsvervangende juryleden af met een medisch attest, dinsdag viel een effectief jurylid af, eveneens om een medische reden. Er blijven nu in totaal nog 32 (effectieve en plaatsvervangende) juryleden over.

Het volledige proces duurt naar verwachting zes tot negen maanden. Er moeten op zijn minst twaalf effectieve juryleden overblijven tot het einde van het proces om te oordelen over de schuld van de tien beschuldigden. Als er op een gegeven moment geen twaalf juryleden meer over zijn, moet het proces worden overgedaan.

