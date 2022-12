Zitting terreurproces meteen geschorst nadat beschuldigde medische bijstand vraagt: “Zo zwaar gewurgd in gevangenis deze ochtend dat hij bewustzijn verloor”

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te ochtend met lokaal ijsplekken, maxima tot vier graden

Het KMI verwacht vandaag vooral over het noorden winterse buien. De volgende nacht wordt algemene nachtvorst voorspeld, met een minimumtemperatuur van -8 in Hoog-België. Deze ochtend is het zwaarbewolkt en vallen enkele winterse buien, vooral in het noorden, maar later op de middag ook in het centrum en westen. In het zuidwesten zijn er opklaringen en lokale ijsplekken.

6:11