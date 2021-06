Zit er chimpansee in het vaccin? Biostatisticus Geert Molenberghs beantwoordt tienervragen over het AstraZeneca-vaccin

LUIK Axel (21) overleed na kroegen­tocht met dooppeters, hulpverle­ners getuigen in rechtszaal: "We moesten een tang gebruiken om z'n luchtwegen vrij te krijgen”

8:36 Een spoedarts en twee verpleegkundigen zijn vandaag voor de correctionele rechtbank van Luik komen getuigen in de zaak Axel Leroy. De student (21) uit Spa raakte in coma na een ontgroeningskroegentocht en overleed op 2 november 2018. In het proces staan vijf studenten (met een leeftijd van 22 tot 25 jaar) terecht. De drie mannen en twee vrouwen worden beschuldigd van onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.