Zilte van chef Viki Geunes is nieuw driesterrenrestaurant in België, Hof van Cleve van Peter Goossens behoudt drie sterren

Eerste soldenweek­end zorgt voor drukte in winkelstra­ten: “Nooit zo druk in centrum sinds tweede coronagolf”

9 januari De eerste weekenddag na de start van de solden bracht heel wat volk op de been. Het Gentse stadscentrum beleefde een van de drukste dagen sinds de start van de tweede coronagolf in oktober, meldt middenstandsschepen Sofie Bracke (Open VLD). Ook de winkelstraten in Brussel en Kortrijk stroomden vol, waardoor de druktebarometer in beide stadscentra op rood ging. In Antwerpen werd een stuk van de Leysstraat, die op de Meir uitkomt, even afgesloten.