Zillion-baas reikt La Rocca helpende hand en stelt ‘La Rocca XXL’ voor: “Laat ons de Legend in zijn eer herstellen”

Parket van Antwerpen: "Brand in La Rocca niet aangesto­ken, maar te wijten aan technisch defect"

De verwoestende brand in de Lierse discotheek La Rocca blijkt niet aangestoken. Volgens de branddeskundige is een elektriciteitsprobleem in de stuurkast de oorzaak van de brand. Dat meldt het Antwerps parket aan VTM NIEUWS.

18:39